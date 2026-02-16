كركوك.. اغلاق جميع ميادين الرمي داخل معسكر K1 القريبة من المناطق السكنية

وقال ناصر، بحسب وثيقة وردت للسومرية نيوز، "بالنظر لكثرة حالات الاصابة لدى المواطنين من منطقة كمبتلر وآخرها أصابه المواطنة ملاك عصام جبار بإطلاقة نارية في منطقة الرقبة يوم ٢٠٢٦/٢/١٥ وحالياً ترقد في العناية المركزة في وتم الاتصال بذويها من قبل قائد عمليات لتهدئة الأوضاع فيما يخص قيامهم بالتظاهرات نسبنا مايلي:-غلق ميدان الرمي داخل الموقع وعدم استخدامه من قبل أي جهة.-يتحمل من يستخدم الميدان المسؤولية الكاملة حفاظاً على أرواح المواطنين.-استخدام ميدان رمي ل مش أ/ 31 فق مش أ/8 منطقة (قرة درة) من قبل الوحدات التي لديها منهج رمــــــي سنوي أو لأغراض التدريب-يستخدم الميدان للرمي من قبل فوج مكافحة الإرهاب ولواء بالتنسيق مع تدريب فق مش أ/8".