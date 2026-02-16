محكمة الكرخ تكمل استجواب اكثر من 500 داعشي نُقل من سوريا للعراق

وذكر بيان للقضاء، ان "رئيس محكمة استئناف بغداد/ ، خالد ، اجرى رفقة قاضي أول الكرخ، ، زيارة ميدانية لموقع التحقيق المخصص لمتهمي كيان الإرهابي المنقولين من السجون السورية إلى ، لمتابعة سير الإجراءات القانونية والتحقيقية".وأكملت "محكمة تحقيق الكرخ الأولى الاستجواب الابتدائي لأكثر من 500 متهم حتى الآن، فيما تم فرز 157 حدثاً ممن هم دون سن ال 18 عاماً، حيث تقرر إحالة أوراقهم التحقيقية إلى محكمة تحقيق الأحداث في الكرخ، وإيداعهم في دور تأهيل الأحداث لضمان التعامل معهم وفق المعايير القانونية والإنسانية الخاصة بهم".ويذكر أن العدد الإجمالي للمتهمين وصل إلى 5704 متهمين ينتمون إلى 61 جنسية مختلفة.