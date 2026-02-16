الصفحة الرئيسية
فيديوهات
قتلى وجرحى بإطلاق نار خلال مباراة هوكي في رود آيلاند
مواجهة مسلحة في السليمانية
أمن
2026-02-16 | 12:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,133 شوهد
السومرية نيوز
– امني
أعلنت مديرية أمن
إقليم كردستان
في
السليمانية
، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على أحد أفراد شبكة تنشط في ترويج وتبييض العملة المزوّرة داخل المحافظة.
وقالت المديرية في بيان تابعته
السومرية نيوز
، انه "بعد ورود معلومات استخبارية بشأن تحركات عصــابة مختصة بتداول عملات مزوّرة، شرعت بعمليات رصد ومتابعة دقيقة لتحركات أفرادها، وفي 16 شباط 2026، تم رصد وصول أحد عناصر الشبكة إلى
مدينة السليمانية
وبحوزته مبلغ يُقدّر بـ40 ألف دولار أمريكي، كان يعتزم ترويجه".
وأضافت أن "قوة من الأسايش تحركت لإلقاء القبض عليه فور وصوله، إلا أن المتهم رفض الامتثال وحاول مقاومة القوة الأمنية، ما أدى إلى إصـابـته خلال عملية الاعتقال، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".
وبيّنت المديرية أن "المتهم أُوقف وفق أحكام المادة (281) من قانون العقوبات العراقي"، مؤكدة "استمرار التحقيقات لكشف بقية المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
>>
تابع قناة السومرية على منصةX
منصةX
مقالات ذات صلة
تقارير إيرانية معارضة: مسلحون عراقيون دخلوا الى ايران لمواجهة الاحتجاجات
04:15 | 2026-01-07
04:15 | 2026-01-07
سيارة تواجه السيول في السليمانية.. فيديو
16:12 | 2025-12-09
16:12 | 2025-12-09
مطاردة ومصادمات بشوارع اربيل.. الاسايش تدخل بمواجهة مسلحة مع "مريض نفسي" قتل عائلة وهرب بعجلتها
01:01 | 2026-02-04
01:01 | 2026-02-04
مسؤول إيراني: مجموعات كردية مسلحة أُرسلت من العراق وتركيا لإثارة الفوضى
04:39 | 2026-01-16
04:39 | 2026-01-16
السليمانية
حادث
مدينة السليمانية
إقليم كردستان
السومرية نيوز
سومرية نيوز
بات العراق
السومرية
كردستان
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الوقف السني يحدد موعد رؤية هلال رمضان 2026
محليات
42.68%
09:01 | 2026-02-16
الوقف السني يحدد موعد رؤية هلال رمضان 2026
09:01 | 2026-02-16
على خلفية "فيديو الرياض".. البرلمان يستدعي سفير العراق لدى السعودية ويشكل لجنة تحقيقية
سياسة
26.24%
05:22 | 2026-02-15
سياسة
26.24%
05:22 | 2026-02-15
على خلفية "فيديو الرياض".. البرلمان يستدعي سفير العراق لدى السعودية ويشكل لجنة تحقيقية
05:22 | 2026-02-15
الخسارة الصامتة: كيف تتبخر قيمة سيارتك في السوق العراقي دون أن تشعر؟
محليات
17.72%
02:59 | 2026-02-15
محليات
17.72%
02:59 | 2026-02-15
الخسارة الصامتة: كيف تتبخر قيمة سيارتك في السوق العراقي دون أن تشعر؟
02:59 | 2026-02-15
ارتفاع جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
13.36%
05:36 | 2026-02-16
ارتفاع جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
05:36 | 2026-02-16
اعتقال عصابة للسطو المسلح احتجزت عائلة في البصرة
15:53 | 2026-02-16
15:53 | 2026-02-16
اجتماع أمني يناقش حماية السجون واستمرار تأمين حدود العراق
14:54 | 2026-02-16
14:54 | 2026-02-16
محكمة الكرخ تكمل استجواب اكثر من 500 داعشي نُقل من سوريا للعراق
09:02 | 2026-02-16
09:02 | 2026-02-16
كركوك.. اغلاق جميع ميادين الرمي داخل معسكر K1 القريبة من المناطق السكنية
07:24 | 2026-02-16
07:24 | 2026-02-16
العدل تعلن نتائج التحقيق بشأن المقطع المتداول من سجن العمارة المركزي
05:45 | 2026-02-16
05:45 | 2026-02-16
اغتيال منتسب متقاعد بوزارة الداخلية شمال شرق بغداد
04:21 | 2026-02-16
04:21 | 2026-02-16
