اجتماع أمني يناقش حماية السجون واستمرار تأمين حدود العراق

ناقش اجتماع أمني في ، اليوم الاثنين، حماية السجون واستمرار عملية تأمين الحدود العراقية.



وقالت في بيان، " بحضور رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن ، والفريق أول الركن ، نائب ، عُقد في مقر قيادة اجتماع موسع ضم معاون رئيس أركان الجيش للعمليات، وقادة وممثلين من وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي والأجهزة الاستخبارية، فضلاً عن ممثلين عن في وزارة العدل، كما ضم الاجتماع، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، قادةَ العمليات والشرطة ومحاور في المحافظات".

وجرى خلال الاجتماع وفق البيان "مناقشة ومراجعة الخطط الأمنية وتقييم العمل ضمن قواطع المسؤولية، بالإضافة إلى تحليل الوضع الأمني العام في البلاد وتقييم الجهد الاستخباري".

وشهد الاجتماع أيضاً "مناقشة حماية السجون وتحديد المهام والمسؤوليات بالإضافة إلى مناقشة استمرار عملية تأمين الحدود العراقية السورية وبقية الدول المجاورة، وتطبيق الخطط والإجراءات الخاصة بشهر رمضان المبارك".

وأشاد المجتمعون بـ"النجاحات الاستخبارية والنتائج المتحققة لملاحقة بقايا العصابات الإرهابية".

وتابع بيان القيادة "تخلل الاجتماع مجموعة من المداخلات والنقاشات من قبل الحاضرين، تعلقت بإنجاح العمل الأمني في جميع قواطع المسؤولية، وتكثيف الجهود من أجل توفير الأجواء الآمنة والمناسبة خلال أيام الشهر الفضيل".