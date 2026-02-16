اعتقال عصابة للسطو المسلح احتجزت عائلة في البصرة

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، باعتقال عصابة للسطو المسلح احتجزت عائلة في .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "القوات الأمنية تلقي القبض على عصابة سطو مسلح في منطقة الجبيلة ".

وأضاف المصدر أن "العصابة احتجزت عائلة داخل منزل"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.