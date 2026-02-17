وذكر بيان للقيادة، انه "بعد متابعةٍ دقيقة ورصدٍ ميداني مكثّف، تمكّنت مفارز مكافحة إجرام من الإطاحة بمتهمٍ يُلقّب بـ“أبو جاكوج”، اشتهر بإقدامه على تحطيم زجاج عجلات المواطنين وسرقة محتوياتها بأسلوبٍ إجرامي متكرّر".واضاف البيان، انه "تم ايداعه التوقيف وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".