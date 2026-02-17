مأساة دامية بسبب مساحة 5سم.. مقتل طبيب واعتداء على والده شيخ عشيرة في بغداد

وقال أحد أقارب الدكتور القتيل إن العائلة “تناشد الجهات المختصة بتطبيق القانون”، مؤكداً أنهم أقاموا مجلس فاتحة إيماناً منهم بمسار العدالة، مضيفاً أن “هناك عصابات ومافيات تنشط في العراق”.وأوضح أن الطبيب تعرض لضربة بـ”الكرك” قبل أن تتفاقم الاعتداءات، فيما تعرض والده، وهو شيخ عشيرة، للضرب أيضاً.وأشار إلى أن بعض المهاجمين الذين أُصيبوا تم إلقاء القبض عليهم، بينما لاذ آخرون بالفرار.من جهته، قال الشيخ أحمد الحضاري، والد الطبيب القتيل، إنهم تفاجأوا بـ15 شخصاً يحملون آلات جارحة وعصيًّ، معتبراً أن ذلك “يدل على نية مسبقة للاعتداء”.وأضاف: “حاولنا معرفة سبب الهجوم وفض النزاع بكل الطرق، لكن الاعتداء كان إجرامياً”، مبيناً أن الخلاف بدأ بنقاش حول مساحة أرض بسيطة قبل أن يتطور إلى اعتداء انتهى بمقتل ابنه.وأكد أن المعتدين “ضربوه على رأسه واعتدوا عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة”.