اعتقال 30 اجنبيا في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك واستكمالاً لعمليات البحث والتفتيش المناطقي، تواصل قطعاتنا الأمنية بالاشتراك مع الأجهزة الاستخبارية والجهات الرقابية، متابعة وتدقيق المشاريع التجارية والصناعية وملف العمالة الأجنبية".واكدت انه "تمكنت تشكيلات الفرقة (الاولى شرطة اتحادية) ولواء المغاوير قيادتنا ،من القاء القبض على (٣٠) اجانب مخالفين لشروط وضوابط الاقامة والجنسية، وذلك ضمن مناطق (شارع الزيتون/ابي غريب ، رئاسة ، جرف النداف) بجانبي ".