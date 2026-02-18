البرلمان يفكر بالتجنيد الالزامي.. القانون على صدارة "الاولويات التشريعية"

وقال عضو كتلة صادقون، النائب صفاء ، إنَّ هناك لجنةً شُكّلتْ لدراسة القوانين السابقة وإعداد جدولٍ جديدٍ للتشريع، متوقعاً أنْ يكون قانون الخدمة الالزامية ضمن أولويات التشريع بعد أنْ تمَّ تعديل النظام الداخليِّ للمجلس.من جانبها، قالت النائب ، عن تحالف السيادة، أنَّ "تمرير القانون مرتبطٌ بالتوافقات السياسيَّة والإرادة النيابيَّة، مشدِّدةً على ضرورة أنْ يُحقق العدالة والمساواة، ويُعزّز الانضباط والانتماء الوطنيَّ، مع مراعاة الأولويات الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة للشباب".ووصف النائب محمد القانون بأنه "جدليٌّ وحيويٌّ"، مؤكّداً أنَّ الهدف منه لا يقتصر على الجانب العسكريِّ، بل يشمل صهر الشباب من مختلف المحافظات والمكوّنات، وتزويدهم بمهاراتٍ عمليَّةٍ، وتعزيز الوحدة الوطنيَّة، إلى جانب دعم القوّات المسلحة بطاقاتٍ شبابيَّةٍ مؤهَّلةٍ.وأشار النائب يوحنا إلى أنَّ القانون ملزمٌ دستوريّاً على وفق المادّة (9/ ثانياً)، وأنَّ تمريره يُسهم في تقليل الحاجة إلى المتطوّعين، وتخفيف النفقات على الموازنة، مع توجيه الموارد لدعم تجهيز وتسليح القوّات المسلّحة، إلى جانب تعزيز حبِّ الوطن والتعايش بين مكوِّنات الشعب العراقيِّ، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.