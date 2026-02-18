رصاص "المشاجرات" ينهي حياة شخص في المدائن.. والقوات الأمنية تتدخل

وذكر المصدر للسومرية نيوز، إن "مشاجرة كلامية نشبت بين عدة أشخاص في أحد مناطق قضاء المدائن، سرعان ما تطورت إلى استخدام السلاح الخفيف (مسدس)، ما أسفر عن مقتل أحد أطراف المشاجرة على الفور".وأضاف المصدر أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث فور تلقيها البلاغ، وفرضت طوقاً أمنياً للسيطرة على الموقف ومنع تداعياته"، مؤكداً أن "القوة نجحت في اعتقال المتسببين بالمشاجرة وصادرت السلاح المستخدم، واقتادتهم إلى مراكز الاحتجاز لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".وأشار إلى أنه تم نقل جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي، فيما باشرت الجهات التحقيقية بفتح محضر رسمي للوقوف على أسباب النزاع والدوافع وراء .