"لعب أطفال" ينتهي بجريمة مروعة.. مقتل شاب طعناً على يد جيرانه في الزعفرانية

وأفاد مصدر أمني بأن "مشاجرة كلامية نشبت بين جيران ضمن نتيجة خلاف على لعب أطفال في الشارع، سرعان ما تطورت إلى استخدام السلاح الأبيض (سكاكين)".وأضاف المصدر للسومرية نيوز، أن "المشاجرة أسفرت عن مقتل شاب من مواليد 1993، بعد تعرضه لعدة طعنات نافذة في أنحاء متفرقة من جسده، فارق على إثرها الحياة".وفور وقوع الحادث، تدخلت قوة أمنية تمكنت من السيطرة على الموقف واعتقال (4) أشخاص من طرفي النزاع المتورطين في المشاجرة. وأكد المصدر "نقل جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي، فيما تم اقتياد المعتقلين إلى مركز أمني لفتح تحقيق موسع ومعرفة ملابسات الجريمة تمهيداً لتقديمهم إلى القضاء".