الداخلية تعلن عن عملية نوعية في "حمص السورية" انتهت باعتقال تاجري مخدرات وضبط 400 حبة كبتاجون

وذكر بيان للوزارة، أنه "في إطار التعاون الأمني المشترك وتبادل المعلومات الاستخبارية مع الجمهورية العربية السورية، تم تنفيذ عملية نوعية في محافظة ، بعد انتقال مفرزة مختصة من لشؤون والمؤثرات العقلية إلى الأراضي السورية، وبالتنسيق والتعاون مع في الجانب السوري".وقد أسفرت العملية، وفق البيان، عن "إلقاء القبض على متهمين اثنين من عناصر شبكة إجرامية تنشط في الاتجار الدولي بالمخدرات، وضبط بحوزتهما (400,000) أربعمائة ألف حبة مخدرة من نوع الكبتاغون، كانت معدّة للتهريب ضمن نشاط عابر للحدود".واكدت أن "هذه العملية تأتي ضمن سياق الضربات الاستباقية المتواصلة ضد شبكات تهريب المخدرات، وتجسد مستوى التنسيق العالي والتعاون الفاعل بين الأجهزة المختصة في البلدين، بما يعزز ويجفف منابع هذه الآفة الخطيرة".وشددت الوزارة على "استمرارها في ملاحقة تجار السموم أينما وجدوا، وبالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، حفاظاً على أمن المجتمع وحمايةً للأجيال من مخاطر المخدرات".