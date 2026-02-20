الثانية خلال ساعات.. انتحار سبعيني في بغداد

وذكر المصدر للسومرية نيوز، ان "رجلاً من مواليد 1971 اقدم على الانتحار بعد ان شنق نفسه بواسطة حبل معلق في سقف منزله ضمن ".واضاف ان "المعلومات الاولية اشارت ان سبب الانتحار يعود لمعاناته من مشاكل نفسية".وعصر اليوم، افاد مصدر امني، باقدام رجل على الانتحار عبر اطلاق النار على نفسه في .وقال المصدر لـ ، ان "رجلاً انتحر باسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس داخل منزله ضمن منطقة حي القاهرة".وتابع، ان "خبير الادلة وجهة بفتح تحقيق لشكوكه بالحادثة".