حرب شاملة على “مافيا” تهريب النفط: 2.5 مليون لتر محجوزة و88 متهماً في قبضة العدالة

وقال مدير عام شرطة الطاقة، الفريق الركن ظافر للوكالة الرسمية وتابعته : إن "المفارز الميدانية نفذت سلسلة عمليات منظمة خلال الفترة من 1 كانون الثاني ولغاية 18 شباط 2026، أسفرت عن إلقاء القبض على 88 متهماً بتهريب المشتقات النفطية في مختلف محافظات البلاد".وأضاف الحسيني، أن "العمليات أدت إلى ضبط 90 صهريجاً وعجلة بمختلف الأحجام كانت مجهزة للتهريب"، مشيراً إلى "مداهمة 9 أوكار تستخدم كمنطلقات لعمليات التلاعب والمتاجرة غير المشروعة، فضلاً عن ضبط 3 محطات وقود مخالفة للضوابط".وتابع أن "كميات المنتجات النفطية التي تم التحفظ عليها خلال هذه الفترة بلغت نحو 2,580,000 لتر".وبشأن تأمين الخطوط الناقلة، أكد أن "نسبة الخروقات والتجاوزات على الأنابيب النفطية بلغت (صفر بالمئة)، في حين وصلت نسبة الحد من عمليات التهريب بشكل عام إلى 98 بالمئة"، معتبراً إياها طفرة نوعية في الملف الأمني النفطي.وأوضح، أن "المديرية تعتمد حالياً على منظومة مراقبة متطورة تشمل الكاميرات الحرارية والطائرات المسيرة (الدرونات) لتأمين المنشآت الحيوية وخطوط الأنابيب"، مشدداً على "استمرار ملاحقة المتجاوزين وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".