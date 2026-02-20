ضبط سائقي دراجات نارية لقيادتهم المتهورة وإزعاجهم المواطنين

وذكر بيان للقيادة، انه "ضمن الجهود المستمرة لفرض الأمن والنظام والحفاظ على سلامة المواطنين، تمكنت دوريات النجدة وأفواج الطوارئ في من ضبط عدد من سائقي الدراجات النارية الذين يقومون بالقيادة بصورة متهورة والتسبب بإزعاج المواطنين وقطع الطرق العامة، معرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر".واشار البيان الى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين مع التأكيد على الاستمرار بحملات المتابعة والمحاسبة لكل من يحاول الإخلال بأمن وسلامة المواطنين".