القبض على 11 تاجراً ومروجاً للمخدرات في بغداد

وذكر المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد معلومات استخبارية دقيقة لقسم الاستخبارات والامن تمكنت عناصر الاستخبارات العسكرية في المفارز المشتركة من الإطاحة بـ(11) تاجرا ومروجا للمخدرات في مناطق متفرقة من العاصمة ".وتابعت، ان "الملقى القبض عليهم يشكلون شبكات توزيع تنشط في عدد من مناطق العاصمة، مؤكدة : "تسليمهم مع المواد التي ضبط بحوزتهم إلى الجهات المعنية أصوليا".