"مخيم الهول".. واشنطن تؤكد فرار 20 ألفاً بينهم "دواعش"

وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين مشاركين في أحدث التقييمات الاستخباراتية أن الأمن انهار في المخيم في الأسابيع الأخيرة بعد أن طردت الحكومية قوات الديمقراطية التي كانت تحرس المخيم لسنوات.وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" في وقت سابق نقلا عن مصادر إن آلاف السجناء المحتجزين في المخيم تمكنوا من الفرار عبر ثغرات في السياج وتفرقوا بالفعل في جميع أنحاء البلاد، وتمكن بعضهم من الوصول بشكل غير قانوني إلى وتركيا.وأكدت "فايننشال تايمز" أنه من غير الواضح من ساعد السجناء على الفرار. حيث يشير البعض إلى مسؤولين حكوميين، بينما يلمح آخرون إلى مساعدة من قبائل محلية متعاونة مع تنظيم " " الإرهابي.وتسلمت القوات الأمنية السورية السيطرة على المنشأة، في إطار انتشار أوسع لها في مناطق شمال وشرق سوريا كانت تخضع سابقاً لسيطرة "قسد"، وذلك عقب اتفاق بين الطرفين ينص على دمج متدرج للقوات العسكرية والهياكل الإدارية في محافظة .وذكرت وكالة " " السورية سابقا أن تعمل على إجلاء المتبقين في مخيم ، تمهيدا لإفراغ المنشأة التي كانت خاضعة سابقاً لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية".وكان المخيم يضم في ذروته نحو 24 ألف شخص، بينهم حوالي 15 ألف سوري، ونحو 6300 امرأة وطفل أجنبي ينتمون إلى 42 جنسية، ترفض غالبية بلدانهم الأصلية استعادتهم.