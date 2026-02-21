الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على البقاع إلى 34 شخصا

وذكرت الوزارة أن الطيران المسير الإسرائيلي نفذ، مساء أمس الجمعة، غارات جوية استهدفت مواقع في السلسلة الشرقية على الحدود – السورية، وتحديدًا في بلدة الشعرة شرقي بلدة النبي شيت.ووفق المعلومات الميدانية، امتد القصف ليطال سهل بدنايل وسهل تمنين في منطقة ، في تصعيد جوي لافت في أجواء البقاع. كما استهدفت إحدى الغارات مبنى كاملًا خلف “القرض الحسن” على أوتوستراد رياق – بعلبك، ما أدّى إلى تدميره بالكامل وفق المعطيات الأولية.