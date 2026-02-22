اعتقال مجموعة تمتلك "الجوكر" و20 اجنبيا في بغداد

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "دوريات نجدة القت القبض على مجموعة متخصصة بسرقة الدراجات النارية في عدد من المناطق".واضاف ان "العملية أسفرت عن ضبط عدد من مفاتيح الجوكر بحوزة المتهمين، تُستخدم في تنفيذ عمليات السرقة"، مشيرا الى "تسليمهم الى الاجرام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".وفي حادث منفصل، اكد المصدر ان "مفارز قسم شرطة وبالاشتراك مع الفوج التكتيكي ودوريات نجدة الزوراء القت القبض على (٢٠) شخصا من جنسيات مختلفة مخالفين لشروط الاقامة".واشار الى انه "تم ايداعهم التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".