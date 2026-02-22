انقرة تنوي استعادة سجناء داعش الاتراك من العراق

وقال السفير التركي في انيل بورا اينان، ان هناك تفاهمات متقدمة بين وأنقرة لاستعادة السجناء من عصابات الإرهابية من ذوي الجنسية التركية، والذين يتجاوز عددهم (180) شخصاً، مؤكداً أن اجتماعاً سيُعقد الشهر المقبل في بغداد لوضع اللمسات النهائية على آليات التنفيذ.واعتبر اينان مبدأ استعادة كل دولة لرعاياها، بمن فيهم الأطفال، يمثل خطوة ضرورية لمعالجة تداعيات مرحلة ما بعد (داعش)، وفق سياقات قانونية واضحة تضمن التحقق من الهويات وترتيب الإجراءات القضائية، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.