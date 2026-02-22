بعد 22 عاما من تاثيراته.. استمرار معالجة التلوث الاشعاعي المكتشف في جسر الطوبجي

وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بإشراف ورقابة ميدانية مباشرة من الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية، تواصل الجهات المختصة أعمال معالجة التلوث الإشعاعي الذي تم رصده في إحدى ركائز الطوبجي في العاصمة ، حيث تُنفذ عمليات الإزالة من قبل العراقية / مديرية النفايات المشعة وتصفية المنشآت النووية".واوضحت انها "تضطلع بدورها الرقابي والإشرافي عبر النووية والإشعاعية، من خلال متابعة تطبيق متطلبات الأمان الإشعاعي وضمان الالتزام بالإجراءات الفنية المعتمدة أثناء تنفيذ أعمال المعالجة، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية في هذا المجال".وأوضح الطوارئ النووية والإشعاعية، ، أن "الإجراءات الميدانية شملت عزل الموقع وتطويقه بالأشرطة التحذيرية وتقييد الدخول إلى المنطقة بالمخولين فقط، فضلاً عن اتخاذ تدابير وقائية للحد من انتشار التلوث، تضمنت استخدام مواد عازلة وتأمين بيئة عمل آمنة للفرق الفنية المنفذة".وأكدت الهيأة الوطنية "استمرار إشرافها ومراقبتها الميدانية لسير الأعمال لحين استكمال إزالة التلوث بشكل كامل وإعادة الموقع إلى حالته الآمنة، مشددة على أن جميع الإجراءات تُنفذ وفق الضوابط المعتمدة وبما يضمن حماية المواطنين والعاملين والبيئة المحيطة".وتم رصد وجود تلوث اشعاعي في احدى ركائز جسر الطوبجي في 2025، حيث ان الركيزة الملوثة سبق وان تعرضت لقذيفة امريكية عام 2003 وخلال الحرب.