الكمارك تضبط 90 شاحنة استيرادات مخالفة خلال 6 ايام

وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "واصلت كوادر للكمارك اجراءاتها الكمركية المشددة في جميع المناطق الكمركية بغية فرض سيطرتها على محاولات التهريب والتهرب من دفع الرسوم".واضافت انه "جاء هذا في ظل التوجيهات الصادرة من مدير عام الهيئة الدكتور ثامر والتي حرصت على ضبط منافذ التهريب وفرض اجراءات السلطة الكمركية في كافة المناطق والمراكز الكمركية".واكدت ان "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية المنطقة الوسطى تمكن من ضبط ٩٠ عجلة مخالفة للفترة من ١٣-١٩/٢٠٢٦/٢/ تحمل موادغذائية، ملابس، طحين، سيراميك، بلاستك، زيوت، سجاد، سكائر، معسل، مواد متنوعة".واشارت الى انه "جرى اتخاذ الأجراءات القانونية بحق المخالفة وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة تمت عملية الضبط بالتعاون مع جهاز الامن الوطني وباسناد من شرطة ".ومن جانب اخر، اعاد مركز كمرك الشلامجة الحدودي اصدار ارسالية باذنجان لمخالفتها للضوابط والتعليمات النافذة، فيما ضبط كمرك مسافرا عراقي الجنسية بحوزته عملة محلية واجنبية مخالفة لم يصرح بها .