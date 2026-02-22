وزير الداخلية يصدر توجيهاً يخص حركة المرور خلال رمضان

وذكر بيان للوزارة أن " ، ، تفقد ، لمتابعة سير العمل فيها والمهام المكلفة بها، إذ عقد اجتماعاً موسعاً بحضور وكيل الوزارة لشؤون الشرطة ومدير عام المرور"، مؤكداً "جملة من التوصيات المهمة، في مقدمتها تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتنظيم حركة المرور في جميع المناطق، لا سيما خلال أيام شهر رمضان المبارك".واطلع الوزير على "سير المناهج التدريبية في معهد المرور، والتقى عدداً من ضباط الدورات المقامة فيه، موجهاً بأهمية العمل الميداني والتعامل الحسن مع المواطنين"، مشيداً "بالجهود الكبيرة التي تبذلها العامة في مختلف مجالات عملها".