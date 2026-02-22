عملية امنية داخل قطار تنتهي باعتقال سارق في بغداد

وذكر بيان للمديرية، انه "تمكّن فوج المهام / سرية حماية القطارات العائد إلى مديرية شرطة سكك الحديد، ومن خلال المتابعة الميدانية الدقيقة وتدقيق معلومات المسافرين داخل أحد القطارات، من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة (446) من قانون العقوبات".وجرى، وفق البيان، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولياً، تمهيداً لإحالته إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون.ووفق المادة 446 "يعاقب بالحبس على السرقة التي تقع في غير الاحوال المنصوص عليها في المواد السابقة. ويجوز تبديل العقوبة المقررة في هذه المادة بالغرامة التي لا تزيد على عشرين دينارا اذا كانت قيمة المال المسروق لا تزيد على دينارين".