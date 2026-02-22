الاطاحة بمبتز حاول مساومة فتاة بنشر صورها مقابل مبلغ مالي في بغداد

وذكر بيان للقيادة، انه "تمكّنت مفارز نجدة الحرية بالاشتراك مع قسم شرطة الحرية، التابعين إلى قيادة شرطة ، من إلقاء القبض على متهم أقدم على ابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صورها الشخصية مقابل مبلغ ".وجاءت العملية، وفق البيان، "بعد أن استنجدت الفتاة بمفارز النجدة عبر الاتصال برقم الاستجابة (911)، حيث تم التحرك الفوري وتشكيل فريق عمل مختص، وبعد جمع المعلومات والتحري الدقيق تم تحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه بوقت قياسي".