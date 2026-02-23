اعتقال متهم اطلق النار على منزل نائبة عراقية

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز قسم شرطة بلدة الجانب الصغير وبالتنسيق مع مديرية الاستخبارات تمكنت من إلقاء القبض على الشخص المتهم بتنفيذ جريمة إطلاق النار امام منزل عضو (كولسال محمد)، وذلك خلال وقت قياسي من وقوع الحادث في ساعة واحدة".واضافت أنه "فور تلقي إخبار بوجود إطلاق نار امام منزل النائبة في إحدى مناطق المحافظة، وجه السيد قائد شرطة كركوك بتشكيل فريق عمل مختص من كبار الضباط ومفارز مكافحة الإجرام والاستخبارات والمرور لملاحقة الجناة".واشارت الى أن "فريق العمل، ومن خلال متابعة المراقبة وجمع المعلومات الاستخبارية الدقيقة، تمكن من تحديد هوية الفاعل ومكان تواجده، وتمت مداهمته وإلقاء القبض عليه وضبط السلاح المستخدم في الجريمة".