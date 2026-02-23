الصفحة الرئيسية
الخميس المقبل.. استئناف المفاوضات حول أوكرانيا في جنيف
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-556837-639074344853000769.jpg
"لا قنبلة موقوتة" بعد الان.. مخيم الهول تفكك بالكامل ولكن: اين ذهب الـ3 الاف عراقي?
أمن
2026-02-23 | 04:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
523 شوهد
السومرية
نيوز-امن
اعلنت السلطات السورية، اغلاق مخيم
الهول
بالكامل بعد اخلائه تماما، بعد ان بقي كعقدة لاكثر من 10 سنوات، فيما لاتزال التساؤلات تحيط بمصير حوالي 3 الاف عائلة عراقية.
وقال فادي القاسم، الذي عيّنته
الحكومة السورية
للإشراف على المخيم، إن “جميع العائلات السورية وغير السورية تم نقلها”، مضيفاً أن قوات الأمن السورية تقوم حالياً بتمشيط الخيام للتأكد من عدم بقاء أي عائلات داخل المخيم، والتي كانت تضم اكثر من 24 الف شخص معظمهم من السوريين والعراقيين اضافة الى 6 الاف اجنبي من 40 جنسية مختلفة.
وتقول مستشارية الامن القومي العراقي ان مخيم
الهول
فكك بالكامل، وبقيت وجبة واحدة ستنقل لاحقاً، حيث تم نقل 32 وجبة متمثلة بأكثر من 5600 عائلة، ما يقارب 22 ألف شخص الى
العراق
، فيما تقول
وزارة الهجرة
ان عدد العراقيين المتبقين يبلغ 3 الاف شخص.
وتشير التقارير الى ان بعض هذه العائلات دخلت العراق فعلا، فيما تم نقل عائلات اخرى الى مخيمات في
ادلب
وحلب شمال
سوريا
.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مخيم الهول
تفكيك المخيم
الحكومة السورية
السومرية نيوز
وزارة الهجرة
سومرية نيوز
السومرية
العراق
سورية
سوريا
