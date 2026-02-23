"لا قنبلة موقوتة" بعد الان.. مخيم الهول تفكك بالكامل ولكن: اين ذهب الـ3 الاف عراقي؟

وقال فادي القاسم، الذي عيّنته للإشراف على المخيم، إن “جميع العائلات السورية وغير السورية تم نقلها”، مضيفاً أن قوات الأمن السورية تقوم حالياً بتمشيط الخيام للتأكد من عدم بقاء أي عائلات داخل المخيم، والتي كانت تضم اكثر من 24 الف شخص معظمهم من السوريين والعراقيين اضافة الى 6 الاف اجنبي من 40 جنسية مختلفة.وتقول مستشارية الامن القومي العراقي ان مخيم فكك بالكامل، وبقيت وجبة واحدة ستنقل لاحقاً، حيث تم نقل 32 وجبة متمثلة بأكثر من 5600 عائلة، ما يقارب 22 ألف شخص الى ، فيما تقول ان عدد العراقيين المتبقين يبلغ 3 الاف شخص.وتشير التقارير الى ان بعض هذه العائلات دخلت العراق فعلا، فيما تم نقل عائلات اخرى الى مخيمات في وحلب شمال .