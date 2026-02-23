الصفحة الرئيسية
الجيش الأمريكي يعلن قصف "سفينة مخدرات" في البحر الكاريبي
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
اعتقال هارب محكوم بالإعدام في الديوانية
أمن
2026-02-23 | 13:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
62 شوهد
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، عن اعتقال هارب محكوم بالإعدام في
محافظة الديوانية
.
وقالت الوكالة في بيان، "بعملية نوعية خلية
الصقور
الاستخبارية في
محافظة الديوانية
تلقي القبض على محكوم هارب حكم عليه بالإعدام عن قضية خطف مواطن وقتله بعد مساومة ذويه على مبلغ
مالي
في المحافظة بوقتٍ سابقٍ".
وأضاف البيان "تم تسليم المحكوم الى الجهات المعنية لتنفيذ الحكم القضائي بحقه".
وفي شأن آخر، قالت الوكالة، "بعملية منفصلة أخرى نفذتها مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب
محافظة صلاح الدين
مكنتها من إلقاء القبض على ستة أجانب يعملون في أطراف المحافظة مخالفين لشروط الإقامة ولا يحملون مستمسكات ثبوتية"، مشيرة الى انه "تم تسليمهم إلى الجهات التحقيقية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
تابع قناة السومرية على
منصةX
