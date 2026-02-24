هيئة الرقابة النووية: جسر الطوبجي "آمن".. التلوث موضعي غير قابل للانتشار

وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "تدعو المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو التهويل الإعلامي المتعلق بالتلوث في إحدى ركائز الطوبجي، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها، مؤكدة أن الوضع تحت السيطرة بالكامل ولا يشكل أي تهديد للصحة العامة أو البيئة".وأكدت أن "الوضع في الموقع مستقر وآمن تمامًا، وأن ما يُتداول من مبالغات حول وجود تلوث إشعاعي لا يعكس الواقع الفني للحالة، التي لا تعدو كونها تلوثاً موقعياً محدوداً وثابتاً غير قابل للانتشار"، مشيرة إلى أن "جميع الإجراءات تتم وفق الضوابط المعتادة، مع استمرار متابعة الوضع بشكل اعتيادي للتأكد من استقراره الكامل وعدم وجود أي مخاطر على المواطنين أو البيئة".وبينت أن "الفرق المختصة تواصل أعمال المعالجة والقياسات الإشعاعية من قبل خبراء العراقية ، وفق المعايير الوطنية والدولية ، ضمن إجراءات اعتيادية لضمان استكمال المعالجة بشكل آمن مع استمرار الاستقرار الإشعاعي في الموقع".