كم داعشي تركي سيعود لبلاده من العراق بعد الإعلان عن موافقة استردادهم؟

وقال السفير التركي في ، خلال ندوة "دعم مستقبل "، توافقا متقدما مع بغداد لاسترداد أكثر من 180 مقاتلا في صفوف من السجون العراقية (نقلوا من مخيم بسوريا)، بالإضافة إلى أطفالهم، في خطوة أمنية وإنسانية حاسمة.وقال إنان "سنعقد اجتماعا الأسبوع المقبل في بغداد لتأكيد الهويات الرباعية وتنظيم الإجراءات القضائية، ضمن التنسيق الأمني المشترك".وكان وزير الخارجية أكد امس الاثنين أثناء لقائه مبعوث ، موافقة تركيا على تسلم مواطنيها المتورطين في الإرهاب، مشددا أن "العراق يواصل التواصل مع دول أخرى لنقل رعاياها".ويأتي ذلك، بينما أفادت تقارير إعلامية بأن عملية نقل 7000 معتقل من سجون قسد في ، تشمل حوالي 2000 تركي (رقم أعلى من المعلن بسبب هويات مزيفة)، من ضمنهم " "، إلياس آيدن، المطلوب بتفجير 2015، والمعروف بأمير في داعش، في ترتيبات ثلاثية بين بغداد-واشنطن-أنقرة لإغلاق ملف داعش.