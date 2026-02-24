مجددا .. مقتل 5 من أفراد الأمن برصاص مسلحين في باكستان

وبحسب وسائل إعلام فإن هذه الحادثة جاءت في ظل تصاعد هجمات الجماعات المسلحة في المناطق الحدودية المتاخمة لأفغانستان.وكانت السلطات الأفغانية اتهمت الجيش الباكستاني الأحد الماضي، بقتل 25 مدنيا في غارة جوية استهدفت منزلا شرقي .وقال وزير الإعلام الباكستاني طرار ، إن بلاده نفذت غارات جوية استهدفت 7 معسكرات ومخابئ لطالبان باكستان وتنظيم الدولة فرع على الحدود معأفغانستان.وتشهد العلاقات بين البلدين توتراً منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما أسفرت اشتباكات حدودية دامية عن مقتل العشرات من الجنود والمدنيين والمسلحين.