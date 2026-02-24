كربلاء.. النزاهة تضبط موظفين بتهمة الابتزاز والرشوة

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز أنَّ "الفريق تمكَّن من ضبط مُوظَّفين اثنين في أحد أقسام البلديَّة التابعة لمُديريَّة بلديَّات المُحافظة بالجرم المشهود، بعد مُساومتهما أحد المُواطنين وطلب ستة ملايين دينارٍ "رشوة"؛ لقاء السماح له بإكمال بناء داره دون الحاجة إلى إجازة بناء.وأوضحت أنَّ "المُتَّهمين قاما بمُمارسة الضغط على المُواطن؛ لإجباره على دفع مبلغ الرشوة، مُبيّنةً أنَّه تمَّت الإطاحة بالمُتَّهم الأول أثناء تسلُّمه الرشوة، ومن ثمَّ الانتقال بدلالته لضبط المُتَّهم الثاني أثناء تسلُّمه حصَّته من مبلغ الرشوة".واشارت إلى "اعتراف المُتَّهمين صراحةً بالجرم المنسوب إليهما، ومن ثمَّ عرضهما أمام قاضي المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهما وفق أحكام المادة (ثانياً/١) من القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)".