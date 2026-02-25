فجر "مظلم" في مطار بغداد.. عطل انارة المدرج يمنع هبوط الطائرات ويدفعها للعودة

نيوز-امن



أُغلق فجر اليوم الاربعاء، وتوقف عن استقبال الطائرات القادمة حتى صباح اليوم، بعد ان تعطلت انارة المدرج مما تسبب بعودة عدة رحلات الى وجهتها الاولى لعجزها عن الهبوط ليلا في الظلام.





وقال مصدر للسومرية نيوز، ان "عدة طائرات قادمة الى وبعد الساعة الثانية فجرا لاقت صعوبة بالهبوط وبقيت معلقة في الاجواء بسبب انطفاء الانارة على مدرج ".



واوضح انه "تم تحويل مسارات الطائرات القادمة الى وجهة اخرى لحين اصلاح الخلل، وعادت بعض الطائرات الى وجهة انطلاقها".





