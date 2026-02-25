مفارز مرورية مشتركة مع الصحة: اصطياد وفحص مفاجئ بحثا عن "السائقين المخمورين"

وقال مدير شعبة الاعلام في ، إنَّ "المديريَّة باشرتْ بنشر مفارز مروريَّةٍ بالتنسيق مع وزارة الصحَّة، مزوَّدةٍ بعجلاتٍ لفحص السائقين المشتبه بتعاطيهم الكحول"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.واضاف ان "هذه المفارز منتشرةٌ على مختلف الطرق الرئيسة في ، وتُنفذ الفحوص بشكلٍ مفاجئٍ بحقِّ السائقين الذين يُشتبه بقيادتهم تحت تأثير الكحول، ضمن حملةٍ تهدف إلى تعزيز السلامة المروريَّة والحدِّ من الحوادث".