السرعة تحصد الأرواح مجددا… وفاة جميع ركاب عجلة بحادث مروع في الأنبار (فيديو)

وذكر المصدر في تصريح للسومرية نيوز أن “الحادث وقع مقابل ناحية في ، نتيجة تصادم مباشر مع مركبة أخرى”.وتابع أن “المعلومات الأولية تشير إلى وفاة جميع ركاب العجلة أثناء الحادث”