اغراء بارصدة مجانية وموسيقى "تقلل الشعور بالخسارة".. القضاء يستعرض وسائل "اصطياد" الشباب واغراقهم بديون المقامرة

أمن

2026-02-25 | 04:01
اغراء بارصدة مجانية وموسيقى &quot;تقلل الشعور بالخسارة&quot;.. القضاء يستعرض وسائل &quot;اصطياد&quot; الشباب واغراقهم بديون المقامرة
333 شوهد

السومرية نيوز-امن

كشف مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاربعاء، عن وسائل "اصطياد" الشباب وجذبهم الى لعب القمار واغراقهم بالديون "دون شعور"، من قبيل تقديم مغريات الربح السريع ومنح ارصدة مجانية واستخدام الاضاءة والموسيقى التي تقلل الاحساس بالخسارة واللعب بالدين.



وقال قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، جبار حسين، لصحيفة القضاء إن "للمقامرة آثاراً نفسية واجتماعية خطيرة على الفرد وأسرته، إذ غالباً ما ينفق المدمن أموال العائلة على القمار، ما يؤدي إلى تراكم الديون وقد يصل إلى بيع ممتلكات الأسرة لسدادها، فضلاً عن تراجع مستوى المعيشة ونقص الإنفاق على الغذاء والتعليم والرعاية الصحية، وانخفاض جودة الحياة نتيجة اختلال الأولويات المالية".

ويضيف أن "المقامرة تُفضي إلى الإجهاد النفسي والقلق المستمر من الخسارة أو الديون، والشعور بالذنب والعار، ما يؤثر في احترام المدمن لذاته، كما تتسبب بخسارة الثقة بين الزوجين وقد تنتهي في بعض الحالات بالانفصال أو الطلاق، إلى جانب شعور الأطفال بعدم الأمان المالي والعاطفي، وضعف التواصل الأسري، وتراجع الدعم النفسي، واحتمال تقليد السلوك السلبي مستقبلاً".

ويوضح أن "الفقر يُعد من العوامل الدافعة نحو المقامرة، إذ يسعى بعض الأفراد إلى الربح السريع لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وينظرون إلى القمار كوسيلة لتحقيق دخل عاجل من دون جهد أو مهارة، خاصة في ظل محدودية الفرص التعليمية والمهنية، ما يجعل هذا الخيار أكثر جاذبية لدى البعض، إضافة إلى الإحساس باليأس وفقدان السيطرة، حيث يتحول القمار لدى بعضهم إلى مهرب من واقع اقتصادي صعب وضغط نفسي متزايد".

ويلفت إلى أن "استغلال الشباب داخل صالات القمار يتم بأساليب منظمة ومدروسة، عبر استثمار ضعف الخبرة والحاجة الاقتصادية، لا سيما لدى الفئات العمرية الصغيرة، ومن بين أساليب الاستدراج الإغراء بالربح السريع، وإقناع الشباب بأن القمار يعتمد على الذكاء والحسابات وأن الخسارة مؤقتة والربح مضمون لاحقاً، إلى جانب عرض قصص نجاح وهمية مبالغ فيها".

ويتابع أن "من وسائل الإغراء أيضاً الدخول المجاني أو اللعب التجريبي ومنح أرصدة مجانية ورهانات بلا مقابل لكسر الحاجز النفسي، فضلاً عن استقطاب الشباب عبر الأصدقاء والمعارف، وخلق بيئة داخل الصالات تقوم على الموسيقى والإضاءة والعزلة عن الزمن لتقليل الإحساس بالخسارة وتضخيم الشعور بالفوز، ثم إغراقهم بالديون عبر السماح باللعب بالدين أو تأجيل الدفع، وصولاً أحياناً إلى الضغط لتحصيل الأموال بالتهديد أو الابتزاز".

ويؤكد إن "القانون العراقي بحاجة إلى تعديلات لمواجهة انتشار الرهان الإلكتروني والقمار عبر الإنترنت، إذ صيغ القانون الحالي قبل انتشار الشبكة والتقنيات الحديثة، ويركز في المادة (389) على القمار التقليدي من خلال وجود محل أو إدارة فعلية، من دون النص صراحة على الألعاب الإلكترونية أو المنصات الافتراضية خارج العراق أو التطبيقات الذكية، ما يجعل الإجراءات التقليدية القائمة على المداهمات والتحري الميداني أقل فاعلية في ملاحقة الأنشطة العابرة للحدود عبر الإنترنت".

أحدث الحلقات
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
الرسائل تتقاطر على أبواب الإطار - من الأخير في رمضان - حلقة ٦ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-24
Play
الرسائل تتقاطر على أبواب الإطار - من الأخير في رمضان - حلقة ٦ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-24
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
شارع الرشيد - رمضان والناس - الحلقة ٧ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-24
Play
شارع الرشيد - رمضان والناس - الحلقة ٧ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-24
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
الممثلة غصون حيدر - ليلة رمضانية - الحلقة ٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-24
Play
الممثلة غصون حيدر - ليلة رمضانية - الحلقة ٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-24
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٧ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-24
Play
اوگف داگلك - حلقة ٧ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-24
بال 90
Play
بال 90
منطقة الزعفرانية - بال90 - الحلقة ٧ | رمضان 2026
14:30 | 2026-02-24
Play
منطقة الزعفرانية - بال90 - الحلقة ٧ | رمضان 2026
14:30 | 2026-02-24
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-24
Play
العراق في دقيقة 24-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-24
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-24
Play
نشرة ٢٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-24
تاخذ لو تنطي؟
Play
تاخذ لو تنطي؟
شيماء قاسم والصندوق في شارع فلسطين! - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٧ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-24
Play
شيماء قاسم والصندوق في شارع فلسطين! - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٧ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-24
الله بالخير
Play
الله بالخير
قلوب مليانة وحالات تعبانة! - اللّه بالخير - الحلقة ٧ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-24
Play
قلوب مليانة وحالات تعبانة! - اللّه بالخير - الحلقة ٧ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-24
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
الادمـ.ان الالكتروني - حديث رمضان - حلقة ٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-24
Play
الادمـ.ان الالكتروني - حديث رمضان - حلقة ٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-24
وزارة الدفاع تنعى 8 مقاتلين استشهدوا في حادث سير "مأساوي" بالأنبار
05:29 | 2026-02-25
السرعة تحصد الأرواح مجددا… وفاة جميع ركاب عجلة بحادث مروع في الأنبار (فيديو)
03:40 | 2026-02-25
مفارز مرورية مشتركة مع الصحة: اصطياد وفحص مفاجئ بحثا عن "السائقين المخمورين"
03:17 | 2026-02-25
فجر "مظلم" في مطار بغداد.. عطل انارة المدرج يمنع هبوط الطائرات ويدفعها للعودة
00:30 | 2026-02-25
مبعوث الرئيس الأمريكي يثني على رصانة إجراءات القضاء العراقي في التحقيق مع السجناء الإرهابيين
09:11 | 2026-02-24
شبكة خطيرة للتهريب في نينوى
06:26 | 2026-02-24

