وزارة الدفاع تنعى 8 مقاتلين استشهدوا في حادث سير "مأساوي" بالأنبار

وذكر بيان للوزارة أن الحادث المؤسف أدى إلى استشهاد مقاتلين من سرية مغاوير لواء (27) التابع للفرقة السابعة، بالإضافة إلى وفاة عدد من المواطنين المدنيين الذين تصادف وجودهم في موقع الحادث.وأعربت عن تعازيها الحارة ومواساتها العميقة لذوي الشهداء الكرام، سائلةً المولى -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.وأكدت الوزارة في بيانها أن الجهات المختصة بدأت بمتابعة ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة كافة.