الاطاحة بمتهمين سرقوا مواد غذائية من محل في بغداد

وذكر بيان للقيادة، انه "تمكن فريق عمل من إجرام الحرية التابع إلى قيادة شرطة من إلقاء القبض على عدد من المتهمين أقدموا على سرقة مواد غذائية من أحد المحال التجارية ضمن قاطع المسؤولية".وجاءت عملية القبض، وفق البيان، "بعد ورود مناشدات من صاحب المحل مرفقة بمقاطع فيديو وثّقت لحظة تنفيذ السرقة، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص لمتابعة الحادث وجمع المعلومات والتحري عن هوية المتهمين، وبجهد مهني مكثف تم التوصل إليهم وإلقاء القبض عليهم وفق الأصول القانونية".واشار الى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".