​العمليات المشتركة تكشف حقيقة وجود أجهزة اتصال داخل مراكز احتجاز

​كشفت ، حقيقة وجود مواد أو أجهزة اتصال داخل بعض مراكز الاحتجاز.

​

وقالت القيادة في بيان، "انتشرت في بعض الأوساط ومنصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة تصريحات تضمنت نشر معلومات وأخبار ذات طابع أمني دون تدقيق أو رجوع إلى الجهات المختصة".

وأضاف البيان "من بين ما تم تداوله مؤخراً، ما يتعلق بإجراءات تفتيش السجون ومعلومات بشأن وجود مواد أو أجهزة اتصال داخل بعض مراكز الاحتجاز"، مردفا "وإذ نؤكد أهمية حرية التعبير وإبداء الرأي، فإن نشر معلومات أمنية غير دقيقة أو مجتزأة من سياقها قد يؤدي إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الاستقرار وبث مشاعر الخوف والقلق بين المواطنين".

وأوضح البيان أن "ما جرى تنفيذه يندرج ضمن واجبات اعتيادية ومخطط لها مسبقاً، نفذها أبطال بإشراف ومتابعة ، ضمن سلسلة من الواجبات المفاجئة لتفتيش السجون وأماكن التوقيف في مختلف محافظات "، مضيفا أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن صميم عمل القوات الأمنية، التي تنفذ حملات تفتيش دورية وممنهجة وفق خطط مدروسة لتعزيز الأمن ومنع أي خرق".