الداخلية تحظر "الاستعراض" بتقليد الرتب: عقوبات قانونية ومنع المدنيين من المشاركة

نص الأمر على عدم جواز تقليد الرتب العسكرية للضباط المشمولين بجداول الترقية من قبل أي شخص يحمل صفة مدنية، بغض النظر عن درجة قرابته أو صلته العائلية أو العشائرية بالضابط.حصرت الوزارة عملية تقليد الرتبة الجديدة بالضابط الأعلى المباشر أو آمر الضبط الأعلى للضابط المترقي، ووفقاً للسياقات العسكرية والبروتوكولات المعمول بها داخل المؤسسة الأمنية.وجه الوزير برصد كافة حالات التصوير الفيديوي في مواقع التواصل الاجتماعي التي توثق مخالفة هذه التعليمات (مثل تقليد الرتبة من قبل أفراد العائلة).وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين والمخالفين لهذه الضوابط وفقاً لأحكام قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008.