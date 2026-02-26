عمليات بغداد تطلق حملة لإعادة تأهيل وترتيب سيطرة الشعب

وذكر بيان للقيادة، أنه "تم إطلاق حملة لإعادة تأهيل وترتيب سيطرة الشعب شمال شرق العاصمة، وبإشراف ميداني من قبل الفريق الدرع الركن ويرافقه عدد من ضباط هيئة الركن"، مبينا ان "الحملة انطلقت لقشط الرصيف وتسوية الأرض وتعديل الطريق وجاءت بهدف توسعة مداخل سيطرة الشعب شمال شرق العاصمة".وأضاف ان "ذلك جاء من خلال الجهد الهندسي لقيادة العمليات تمهيداً للمباشرة بإعادة تأهيل السيطرة آنفاً".الجدير بالذكر ان هذه الإجراءات تندرج ضمن خطة لمنع العجلات لاسيما (عجلات الحمل بكافة أنواعها) في السيطرات الرئيسة لمداخل العاصمة بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين والتقليل من الزخم المروري.