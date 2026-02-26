اعتقال مطلوب وتفكيك شبكة لتجارة الأسلحة في ديالى وصلاح الدين

وقالت الوكالة في بيان، "‏بعمليتين منفصلتين، مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية (خلية الاستخبارية) في وبتنسيق عالي مع في (محافظة السليمانية) تلقي القبض على متهم مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب ‏قام بالعديد من عمليات القتل والتهجير في محافظة بوقت سابق".‏وأضاف البيان "بعملية منفصلة أخرى فككت في شبكة لتجارة الأسلحة مكونة من ثلاثة متهمين وتلقي القبض عليهم"، مشيرا الى "ضبط عشرات الأسلحة التي كانت بحوزتهم والعجلة التي يستخدمونها لهذا الغرض".