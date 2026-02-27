بعد توتر "الخرائط".. زورق كويتي عسكري يحاصر باخرة عراقية قبل طرده من الزوارق العراقية

وبحسب وثيقة صادرة عن شعبة الارشاد البحري الى ضابط السيطرة ومدير قسم التوجيه البحري، فإنه في 25 شباط اقترب زورق دورية من محطة الادلاء باخرة فرب عوامة 9 في ، وأبلغ الباخرة بمغادرة المنطقة، بعد ادعائه أنها تقع ضمن الحدود البحرية .من جانبها، تواصلت الباخرة العراقية مع حركات ميناء النفطي لإحاطتهم بالواقعة، قبل ان تصل زوارق الدورية العراقية ومغادرة زورق الدورية المنطقة استجابة لنداء الزوارق العراقية.وجاء هذا الاحتكاك الذي يبدو "مقصودا" لتشدد السلوك الكويتي بعد ما اقدم عليه من ايداع خرائط حدوده البحرية في الامم المتحدة والتي تعترض عليها .