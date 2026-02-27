واشنطن تفند مزاعم سحب موظفيها من السفارة الامريكية ببغداد



فندت ، اليوم الجمعة، مزاعم سحب الموظفين العاملين في ببغداد.

وقالت الخارجية الأمريكية إنها "تنفي الأنباء المتداولة حول سحب الموظفين العاملين في في العاصمة العراقية ".