العراق تحت "نار" المواجهة.. بقايا الصواريخ تتساقط في كركوك (صور)

بالتزامن مع انطلاق الهجمات، أفادت مصادر أمنية وشهود عيان برصد نشاط عسكري مكثف في الأجواء العراقية ورصد سقوط بقايا صاروخ بالقرب من منزل مأهول في قرية "الحوايج" التابعة لقضاء ، مما أثار ذعراً بين الأهالي دون تسجيل إصابات بشرية حتى الآن.ووثق سكان محليون عبور رشقات صاروخية متجهة نحو العمق الإيراني في سماء قضاء ، وناحية ، بالإضافة إلى قضاء طوز خورماتو.في اتسم بالشدة، أعلن الرئيس الأمريكي أن وإسرائيل بدأتا عملية عسكرية مشتركة تهدف إلى "تغيير النظام في " وتدمير قدراتها الصاروخية والنووية، معتبراً أن هذه الخطوة ضرورية لتأمين العالم من التهديدات الإيرانية.يضع هذا التصعيد في موقف حرج، حيث تشير المشاهد الميدانية إلى:استخدام الأجواء العراقية كمنصة أو ممر للصواريخ العابرة للحدود.تهديد حياة المدنيين جراء تساقط شظايا الصواريخ أو الصواريخ التي قد تفشل في إكمال مسارها.رفعت القوات العراقية والجهات الأمنية في المحافظات الشمالية وكركوك من درجة استعدادها لمواجهة أي طارئ أو سقوط لمقذوفات جديدة.