مصدر: شهداء واصابات في قصف جرف النصر

وقال المصدر لـ ، ان "الحصيلة الأولية للقصف على ناحية جرف النصر، اسفرت عن سقوط شهيدين و8 جرحى من منتسبي ".وأضاف ان "الجهات المعنية تواصل متابعة الوضع لتقييم الاضرار".