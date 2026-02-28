هيئة الحشد الشعبي تؤكد استهداف "جرف النصر" بضربات جوية وتسجيل ضحايا

وذكرت الهيئة في بيان، أنه "تعرضت منطقة جرف النصر شمالي ، في تمام الساعة 11:50 من صباح هذا اليوم، إلى عدة ضربات جوية، ما أسفر عن ارتقاء شهيدين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة".وأكدت، أن "الجهات المختصة باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وتقييم الأضرار الناجمة عنه، مع استمرار المتابعة الميدانية والأمنية".