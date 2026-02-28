الفصائل العراقية تستعد لدخول الحرب: قريباً ستبدأ الهجمات

وقالت عمليات كتائب في بيان مقتضب "سنبدأ قريباً بمهاجمة القواعد الأمريكية رداً على اعتدائهم".فيما كتب المعاون العسكري للنجباء بياناً مقتضباً من أربع كلمات جاء فيه: "بسم الله ناصر ".نشر بياناً آخر جاء فيه: "امتثالاً للواجب المقدس، خصوصاً بعد صدور فتاوى بالجهاد من جملة من مراجع الأمة حال تعرض بيضة في للخطر من محور الشر والشيطنة في العالم، فيا أيها الأشاوس الأبطال، إن استعدادكم وجهوزيتكم قد حانت ساعتهما، فتهيأوا لخوض المعركة بكل مستلزمات المنازلة والصمود. (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله)".من جهتها، أعلنت كتائب " "، على لسان متحدثها حبيب الفرطوسي، دخولها الحرب، مؤكدة جاهزيتها للرد على ما وصفته بـ "الاعتداءات" الأخيرة على السيادة العراقية.وشنت وإسرائيل، صباح اليوم السبت، هجوما عنيفا وواسعا على إيران، بعد أسابيع من تهديد لطهران بعمل عسكري وحشد قواتها لهذه الغاية في منطقة الشرق الأوسط.وأتى بدء الهجوم بعد ساعات من إبداء ترمب عدم رضاه عن مسار المفاوضات مع إيران، وذلك في خضم محادثات بين الطرفين بوساطة عمانية.ولم يقتصر الهجوم على ، بل طال موقعاً عراقياً تابعاً للحشد الشعبي في جرف النصر بمحافظة ما اسفر عن وقوع شهيدين وجرحى.