إدارة ترامب تطلب تدخلا عاجلا لإنهاء "الحماية المؤقتة" عن سوريين
بعد قصف الجرف.. العراق يحذر من المساس بسيادته: سنلجأ لكل الوسائل لحماية الامن

أمن

2026-02-28 | 07:47
بعد قصف الجرف.. العراق يحذر من المساس بسيادته: سنلجأ لكل الوسائل لحماية الامن
758 شوهد


ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اجتماعاً للقيادات العسكرية والأمنية، جرى خلاله التأكيد على رفض المساس بسيادة العراق واستخدام كافة الوسائل للدفاع عن امن البلاد.


‏وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، في بيان، "ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اجتماعاً للقيادات العسكرية والأمنية في مقر قيادة العمليات المشتركة، بحضور؛ وزير الداخلية، ورئيس هيئة الحشد الشعبي، ورئيس جهاز المخابرات، ورئيس جهاز الأمن الوطني، ورئيس أركان الجيش، ورئيس جهاز مكافحة الارهاب، ونائب قائد العمليات المشتركة".

واطلع السوداني، وفق البيان، على "الموقف الأمني، بعد ما تعرضت له مواقع عراقية من اعتداءات، بجانب تطورات الأحداث والتصعيد الذي رافق الاعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأكد الاجتماع "موقف العراق، حكومة وشعباً، الرافض لمنطق الحرب والعدوان بكل أشكاله، وحذر من عواقب العدوان السافر الذي طال عدداً من المواقع العراقية، وأدّى الى ارتقاء عدد من الشهداء، وحدوث إصابات مختلفة".

 و استنكر الاجتماع "الاعتداء غير المسوغ الذي تتعرض له الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكل ما يطال شعبها وسيادتها ومؤسساتها الدستورية".

وجدد الاجتماع "التحذير من المساس بسيادة العراق وإجوائه وأراضيه، او توظيفها كممر أو منطلق للاعتداء على إيران، مثلما يرفض أن تكون أراضي بلادنا أو مياهها الإقليمية سبباً لزج العراق في الصراع، وستلجأ الحكومة الى كل الوسائل التي يتيحها القانون والأعراف الدولية لحماية أمنه واستقراره وسيادته".

وأكد الاجتماع "موقف العراق بضرورة الإيقاف الفوري للأعمال العسكرية، واللجوء الى الحوار، والوسائل السلمية التي يتيحها القانون الدولي، لحل المشكلات الدولية، مشيرا الى أن المنطقة بأسرها ستكون عرضة للانزلاق في عواقب غير محسوبة، ووجوب أن تتحلّى الدول الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، بروح المسؤولية، وأن تسهم بفاعلية في وضع الحلول بعيداً عن الخيار العسكري".

وتابع ان "الموقف الثابت والمبدئي والدستوري الذي يلتزمه العراق، في رفض الوسائل غير السلمية في التعامل مع النزاعات والأزمات، هو موقف اختاره شعبنا بكل شرائحه وفئاته وأطيافه، وتوافقت على التزامه كل القوى الوطنية والسياسية".

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح اليوم السبت، هجوما عنيفا وواسعا على إيران، بعد أسابيع من تهديد واشنطن لطهران بعمل عسكري وحشد قواتها لهذه الغاية في منطقة الشرق الأوسط.

وأتى بدء الهجوم بعد ساعات من إبداء ترمب عدم رضاه عن مسار المفاوضات مع إيران، وذلك في خضم محادثات بين الطرفين بوساطة عمانية.

ولم يقتصر الهجوم على ايران، بل طال موقعاً عراقياً تابعاً للحشد الشعبي في جرف النصر بمحافظة بابل ما اسفر عن وقوع شهيدين وجرحى.
سقوط خزان وقود ايراني في البصرة دون اصابات
09:42 | 2026-02-28
الفصائل العراقية تستعد لدخول الحرب: قريباً ستبدأ الهجمات
07:24 | 2026-02-28
بالفيديو.. مشاهد من اعتراض الصواريخ الايرانية قرب مطار اربيل
07:04 | 2026-02-28
مكافحة الإرهاب بكردستان يؤكد اعتراض صواريخ ومسيرات مفخخة في سماء أربيل
07:04 | 2026-02-28
الدفاعات الجوية في مطار أربيل تطلق 11 صاروخاً اعتراضياً
06:48 | 2026-02-28
بالصورة.. بقايا صاروخ في صلاح الدين
06:17 | 2026-02-28

