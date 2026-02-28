بعد قصف الجرف.. العراق يحذر من المساس بسيادته: سنلجأ لكل الوسائل لحماية الامن

‏وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، في بيان، "ترأس رئيس ، القائد العام للقوات المسلحة ، اليوم السبت، اجتماعاً للقيادات العسكرية والأمنية في مقر ، بحضور؛ ، ورئيس ، ورئيس جهاز المخابرات، ورئيس جهاز ، ورئيس أركان الجيش، ورئيس جهاز مكافحة الارهاب، ونائب ".واطلع ، وفق البيان، على "الموقف الأمني، بعد ما تعرضت له مواقع عراقية من اعتداءات، بجانب تطورات الأحداث والتصعيد الذي رافق الاعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأكد الاجتماع "موقف ، حكومة وشعباً، الرافض لمنطق الحرب والعدوان بكل أشكاله، وحذر من عواقب العدوان السافر الذي طال عدداً من المواقع العراقية، وأدّى الى ارتقاء عدد من الشهداء، وحدوث إصابات مختلفة".و استنكر الاجتماع "الاعتداء غير المسوغ الذي تتعرض له الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكل ما يطال شعبها وسيادتها ومؤسساتها الدستورية".وجدد الاجتماع "التحذير من المساس بسيادة العراق وإجوائه وأراضيه، او توظيفها كممر أو منطلق للاعتداء على إيران، مثلما يرفض أن تكون أراضي بلادنا أو مياهها الإقليمية سبباً لزج العراق في الصراع، وستلجأ الحكومة الى كل الوسائل التي يتيحها القانون والأعراف الدولية لحماية أمنه واستقراره وسيادته".وأكد الاجتماع "موقف العراق بضرورة الإيقاف الفوري للأعمال العسكرية، واللجوء الى الحوار، والوسائل السلمية التي يتيحها القانون الدولي، لحل المشكلات الدولية، مشيرا الى أن المنطقة بأسرها ستكون عرضة للانزلاق في عواقب غير محسوبة، ووجوب أن تتحلّى الدول الكبرى، وفي مقدمتها ، بروح المسؤولية، وأن تسهم بفاعلية في وضع الحلول بعيداً عن الخيار العسكري".وتابع ان "الموقف الثابت والمبدئي والدستوري الذي يلتزمه العراق، في رفض الوسائل غير السلمية في التعامل مع النزاعات والأزمات، هو موقف اختاره شعبنا بكل شرائحه وفئاته وأطيافه، وتوافقت على التزامه كل القوى الوطنية والسياسية".وشنت وإسرائيل، صباح اليوم السبت، هجوما عنيفا وواسعا على إيران، بعد أسابيع من تهديد لطهران بعمل عسكري وحشد قواتها لهذه الغاية في منطقة الشرق الأوسط.وأتى بدء الهجوم بعد ساعات من إبداء ترمب عدم رضاه عن مسار المفاوضات مع إيران، وذلك في خضم محادثات بين الطرفين بوساطة عمانية.ولم يقتصر الهجوم على ايران، بل طال موقعاً عراقياً تابعاً للحشد الشعبي في جرف النصر بمحافظة بابل ما اسفر عن وقوع شهيدين وجرحى.