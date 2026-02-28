سقوط خزان وقود ايراني في البصرة دون اصابات



سقط خزان وقود إيراني في بمحافظة ، اليوم السبت، دون تسجيل أي إصابات.



وذكرت مصادر امنية للسومرية نيوز، أن "خزان وقود ايراني سقط في قضاء ابي الخصيب بالبصرة دون اصابات تذكر".



وشهدت السماء العراقية تزايدا ملحوظا في تحليق الصواريخ والطائرات المسيرة، لتتحول البلاد إلى ما يشبه “ممرًا للصواريخ” الإقليمية والدولية.